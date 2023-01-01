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Светлана Пушпа Ра
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сертифицированный фасилитатор
Международной Академии Access Consciousness
Трансформационные техники ACCESS BARS
ХОЧЕШЬ ОТКРЫТЬ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ? НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В СВОЕЙ ЖИЗНИ, ОТНОШЕНИЯХ, ФИНАНСАХ И ВПУСТИТЬ ПЕРЕМЕНЫ?
ACCESS BARS
Трансформационные техники
Ведущий сертифицированный фасилитатор
Международной Академии Access Consciousness
с Светланой Пушпа Ра
ХОЧЕШЬ ОТКРЫТЬ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ? НАВЕСТИ ПОРЯДОК В СВОЕЙ ЖИЗНИ, ФИНАНСАХ, ОТНОШЕНИЯХ, КАРЬЕРЕ И ВПУСТИТЬ ПЕРЕМЕНЫ?
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Техника поможет тебе если:

Ищешь мощный инструмент трансформации, ключ к позитивным переменам и уверенности в себе

Хочешь раскрыть свой творческий, духовный и финансовый потенциал, привлечь изобилие

Мечтаешь о счастье и осознанных отношениях со своим партнером

Хочешь наладить отношения с семьей и друзьями, коллегами

Избавиться от неэффективных программ, страхов и блоков, мешающим двигаться вперед

Ты ищешь гармонию с собой и своим телом



ACCESS BARS - это уникальная трансформационная техника, позволяющая гармонизировать все важные сферы жизни, известна более чем в 170 странах мира и открыта более 30 лет назад

Избавься от страхов, комплексов, скрытых негативных установок, мешающих тебе добиваться целей, Больше зарабатывать и строить счастливые отношения!
Я расскажу ВАМ как влиять на 5 важных аспектов жизни:
Здоровье
Вы улучшите свой сон, станете себя лучше чувствовать, начнете заниматься спортом и получать от этого удовольствие
Начнете больше себе позволять, уберете страх перед действием и узнаете, что принесет изобилие, на чем стоит концентрироваться чтобы добиться успеха в жизни
Финансы
Обретете чувство любви,
начнете кайфовать от отношений с партнером, наладите отношения с близкими и друзьями
Семья
Яркость жизни
Начнете путешестврвать, отдыхать, развлекаться, заниматься хобби и находить на это время
Самореализация
Начнете совершенствовать себя, заниматься личностным ростом, найдете свое призвание
После обучения вы получаете возможность посещать уникальные мероприятия Обмены с практиками Международной Академии Access Consciousness
УЗНАТЬ ПРО ОБМЕНЫ
ОТТАЧИВАЙ СВОЕ МАСТЕРСТВО ВМЕСТЕ
С ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ И ПОЛУЧАЙ ПОЛНЫЙ КУРС ТЕЛЕСНОЙ ТЕРАПИИ НА БАРТЕРНОЙ ОСНОВЕ
ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ПРО ТЕХНИКУ
Мы можем позволить себе намного больше,
жить и получать все с легкостью.
И сейчас, если ты готов впустить перемены, я хочу стать для тебя приглашением в новую удивительную реальность.
Кто я?
cертифицированный фасилитатор Международной Академии Access Consciousness
имею 30 дипломов в области саморазвития (йога, психология, Thetahealing, коучинг)
практикующий дипломированный тета-психолог
трансформационный коуч, йога тичер, проводник гвоздестояния
владею техниками Access Bars, Access Facelift, Thetahealing
обучаю более 250+ практиков в год, провожу более 300+ сессий Access Bars, Access Energetic Facelift.

Подробнее обо мне
Техника поможет тебе если:

Ищешь мощный инструмент трансформации, ключ к позитивным переменам и уверенности в себе

Хочешь раскрыть свой творческий, духовный, финансовый потенциал и изобилие

Мечтаешь о счастье и осознанных отношениях со своим партнером

Хочешь наладить отношения с семьей и друзьями, коллегами

Избавиться от неэффективных программ и страхов, мешающим двигаться вперед

Ты ищешь гармонию с собой и своим телом
Мы можем позволить себе намного больше,
жить и получать все с легкостью.
И сейчас, если ты готов впустить перемены, я хочу стать для тебя приглашением в новую удивительную реальность.
Я расскажу тебе как влиять
на 5 важных аспектов жизни:
Здоровье
Вы улучшите свой сон, станете себя лучше чувствовать, начнете заниматься спортом и получать от этого удовольствие
Начнете больше себе позволять, ваши финансовые возможности расширятся, поймете что приносит изобилие, на чем стоит концентрироваться чтобы быть успешным
Финансы
Обретете чувство любви, начнете кайфовать от отношений с партнером, наладите отношения с близкими и друзьями
Любовь
Яркость жизни
Начнете путешествовать, отдыхать, развлекаться, заниматься хобби и находить на это время
Самореализация
Начнете совершенствовать себя, заниматься личностным ростом, найдете свое призвание, карьера начнет развиваться быстрее
После обучения вы получаете возможность посещать уникальные мероприятия -
Обмены с практиками Международной
Академии Access Consciousness
УЗНАТЬ ПРО ОБМЕНЫ

ИЗБАВЬСЯ ОТ СТРАХОВ, КОМПЛЕКСОВ, СКРЫТЫХ НЕГАТИВНЫХ УСТАНОВОК, МЕШАЮЩИХ ТЕБЕ ДОБИВАТЬСЯ ЦЕЛЕЙ, НАЧНИ БОЛЬШЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ И СТРОИТЬ СЧАСТЛИВЫЕ ОТНОШЕНИЯ!
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Обо мне и моём пути можно посмотреть
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Access Facelift
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Access Bars
Добро пожаловать!
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надеюсь, ты дашь мне шанс сделать твою жизнь идеальной!
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Положительный эффект от техники Access Bars подтверждают исследования нейробиолога и доктора философии в области психологии - Джеффри Феннина:

Посмотрите короткое видео с конфренции НОК в Сан-Диего, штат Калифорния, в марте 2015 года. Это обзор того, что происходит в мозге до и после сеанса Access Bars (далее бары).
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Что рассказывает Герри Дуглас - основатель методики Access Bars, про бары:
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